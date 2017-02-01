Политика
Несколько комментариев по итогам встречи Дмитрия Медведева и Сергея Митина
26 января премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел рабочую встречу с губернатором Новгородcкой области Сергеем МИТИНЫМ. Как сообщается в официальном релизе, глава региона отчитался о росте инвестиций в экономику и увеличении индекса промышленного производства в 2016 году. В частности, по его словам, на сегодняшний день Новгородская область по величине ВРП на душу населения занимает 26-е место в стране (пять лет назад мы были 30-е).
Заметки с январского заседания Новгородской областной Думы
Для разминки депутаты рассмотрели новый подход к награждению Почетной грамотой Новгородской областной Думы. Если до сих пор каждый народный избранник представлял своих «протеже» на награждение во время заседания парламента, то теперь это будет прерогативой комитета по законодательству. А на Думе уже будет предлагаться решение комитета.
Бюджет Великого Новгорода приобрёл дефицит и усилил социальность
О чем спорили и сомневались в конце прошлого года, свершилось: социальная выплата на улучшение жилищных условий на одного ребенка в многодетной семье не только сохранена, но и проиндексирована — с 395 тысяч до 411 тысяч рублей. В 2017 году такую поддержку получат две семьи (на 6 детей на общую сумму 2 466 тыс. рублей).
Совет муниципальных образований согласен штрафовать на миллион
Встречи глав районов в формате СМО проходят в под-черкнуто деловитом стиле, который задает президент ассоциации, глава Крестецкого района Сергей ЯКОВЛЕВ. Обсуждаются наболевшие проблемы, касающиеся всех муниципалитетов, причем с приглашением профильных структур.
Общество
«Рождественский подарок» собрал рекордные 66 млн. рублей
Подведены итоги XXV благотворительного марафона «Рождественский подарок», который был посвящен семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Помощь предоставлялась на лечение, ремонт жилья, приобретение бытовой техники, мебели, продуктов, топлива.
Старинные часы ещё идут
Кажется, часы были всегда. И будут всегда. Как было и будет время. И будет жить древнее и очень нужное ремесло часовщика.
А будет ли?
Номер телефона хорошего часовщика сегодня передаётся из рук в руки, мастера вовсе не нуждаются в рекламе.
Чтоб не быть старым, надо чувствовать себя молодым
Есть мнение, что настоящая жизнь начинается после выхода на пенсию, когда дети самостоятельны, внуки выросли, на работу не надо ходить, свободного времени полно. Наконец-то появилась возможность пожить для себя.
Чем январские платёжки будут отличаться от декабрьских
Скоро придут новые платёжки за январь, в которых ОДН (общедомовые нужды) будут перенесены из коммунальных в жилищные услуги. К чему это приведёт? По замыслу законодателей, новый закон должен навести порядок в оплате общедомовых коммунальных услуг — воды для мытья полов в подъездах, света на лестничных клетках, электричества для лифтов и т.д.
Помощь молодым семьям на приобретение жилья увеличится
Российские власти в этом году направят на соцвыплаты молодым семьям на приобретение жилья более четырех миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте Правительства России. «Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году на эти цели предусмотрены средства в размере 4,234 миллиарда рублей», отмечается в них. В 2016 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 3,56 млрд. рублей.
Экономика
Инвестор в нашем регионе теперь не заблудится
Агентство развития Новгородской области некоторое время назад презентовало интерактивную карту региона. На ней — 224 инвестиционных проекта (см. karta53.ru), реализованных и реализуемых. О том, что ещё и зачем, рассказывает директор АРНО Дмитрий ВЕРТКОВ.
Суд пресёк попытку мэрии Великого Новгорода отказаться от полигона ТБО
Новгородский районный суд не удовлетворил заявление мэрии областного центра о замене стороны в исполнительном производстве по строительству второй очереди полигона ТБО. Проще говоря, горожане попробовали сослаться на то, что с 1 января 2016 года организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отнесена к полномочиям субъектов РФ1. Дескать, теперь — это забота Правительства Новгородской области.
ОАО «Автобусный парк» объявило об успешном завершении бесполезного эксперимента
На сайте главного пассажирского автоперевозчика в областном центре официально объявлено: «Эксперимент с валидаторами в Великом Новгороде завершился». Так называемый эксперимент, как следует из сообщения, датированного 12 января, проводился «в течение месяца» (с 17 ноября) и заключался в том, что целый месяц «кондукторы четырех машин «Автобусного парка» носили не катушку с билетами, а аппарат под названием «валидатор». Еще почти месяц организаторам «эксперимента» потребовался, чтобы прийти к выводу: «ноу-хау использовалось не в полную силу». Но «опыт признан положительным».
На вопросы корреспондента «НВ» отвечает руководитель департамента сельского хозяйства Елена ПОКРОВСКАЯ
— Елена Витальевна, в последние годы уделяется небывалое раньше внимание фермерским хозяйствам. На ваш взгляд, с чем это связано?
обходится значительно дешевле привозного
Колхоз «Россия» по численности крупного рогатого скота — одно из самых больших в нашей области предприятий. На фермах содержится 2000 голов КРС, в том числе — 900 коров.
— За последние годы мы вышли на стабильно высокие надои — свыше 5100 килограммов молока от коровы, растет и валовое его производство, — показывая тетрадь, исписанную цифрами, графиками, говорит председатель колхоза Николай АНДРЕЕВ. — Развитию животноводства в нашем хозяйстве способствовал ряд факторов. Это подбор стада, возросшее мастерство доярок, и особенно мне хочется отметить укрепление кормовой базы. Мы не только в достатке заготавливаем на стойловый период содержания скота сена, сенажа, силоса, но и обеспечиваем их высокое качество.
«Новгородский бекон» активно готовится к весенним полевым работам
Агроном Волотовского участка Антон ПРОЩЕНКО говорит, что зимнее время уже многие годы используется для приведения полей в надлежащий вид. Сейчас за деревней Нагово Старорусского района на землях, принадлежащих «Новгородскому бекону», работает механизированный отряд, состоящий из трех экскаваторов, четырех тракторов и восьми рабочих. Они убирают с полей камни, кустарник, ведут расчистку каналов, проводят другие культуртехнические работы. В результате слаженных действий механизаторов в январе этого года облагорожено 150 га ранее не обрабатывавшейся пашни.
Этого продукта в России ещё долго на всех хватит
Четвертый год в России работает информационно-образовательная программа Национального союза производителей молока (Союзмолоко) «Три молочных продукта в день», поддерживаемая Министерством сельского хозяйства РФ и «крупнейшими игроками молочной отрасли». Да и как ей не быть, этой программе, если «в России крайне низкий уровень потребления молока и молочных продуктов, и миллионы людей страдают от недостатка кальция».
Образование
В итоговый экзамен по русскому языку введут устную часть
Больше года шли споры по поводу целесообразности «утяжеления» обязательных для всех школьников ЕГЭ (для 11 классов) и ОГЭ (для 9 классов) по русскому языку введением еще одной части тестирования — «Говорение».
Здоровье
О мифах и фактах донорства рассказывает главный врач Новгородской областной станции переливания крови Руслан ДЖАБРАИЛОВ
Совместный проект «НВ» и Радио 53 при поддержке департамента здравоохранения
Старость её дома не застанет
Пожалуй, в Великом Новгороде лучшего пропагандиста здорового образа жизни, чем Нина Михайловна ЗАТЕВИНА, не найти. Но необходимость регулярных занятий физическими упражнениями она доказывает не разговорами, а собственным примером. А как иначе, если по профессии — медик, а по жизни — страстный любитель бега!
Культура
Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?
О новой картине режиссера, снявшего «9 роту» и «Сталинград» и уже признанного маститым, стали говорить задолго до премьеры. Трейлер фильма обещал зрителям красивую историю о том, как наши соотечественники изгоняют злобных пришельцев со своей Земли. Трейлер врал. Нет, со спецэффектами все в порядке, а вот сюжет прямо противоположен ожидаемому. Так что тем, кто любит удивляться, наверное, лучше не читать дальше, а сначала сходить в кино.
Новый фильм Фёдора Бондарчука собирает кассу
Современный российский режиссер, желающий сказать нечто новое, должен упаковать его в нечто очень знакомое, желательно — вторичное и банальное; соблюсти какой-то одному богу известный ритуал лояльности — и только потом уже, внутри, немного порезвиться. Традиционная путаница со сценарием (что, к сожалению, типично для фильмов Бондарчука), может быть, объясняется тем, что ему приходится делать много реверансов, подавать множество сигналов в разные стороны, прежде чем он перейдет наконец к собственному высказыванию.
Спорт
Каждый новгородец имеет право быть готовым к труду и обороне
Сегодня в России нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) может сдать каждый соотечественник. Добровольно! Ну, и если здоровье и врач, конечно, позволят.
Внедрение комплекса шло в стране поэтапно. В 2015 году была оргподготовка. В 2016-м выполнить ГТО могли учащиеся. А теперь — все.
Новгородка стала серебряным призёром первенства России по пауэрлифтингу
Сразу скажем, что новгородка Анна Елизарова отправилась в Ижевск на первенство страны среди юниорок до 23 лет по пауэрлифтингу в экипировке. От классического пауэрлифтинга он заметно отличается. В том числе результатами — специальная экипировка позволяет показывать более высокие достижения.
На трансферном рынке близятся горячие деньки
Зимнее трансферное окно открыто настежь. Российские команды продолжают комплектовать составы перед второй половиной сезона. Rusfootball.info советует нескольким футболистам подумать об аренде.
История
Российскому военно-историческому обществу исполняется 110 лет
На прошлой неделе прошла конференция Новгородского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Итоги, планы — было что рассказать.
Четверть века обелиск в деревне Игожево был безымянным...
29 января в Демянском районе закончилась очередная поисковая экспедиция на месте падения советского истребителя, сбитого во время Великой Отечественной войны. Установлено имя погибшего лётчика — Владимир Натальин. Уроженцу Курской области было 20 лет.
В Новгородском музее-заповеднике прошла XXXI научная археологическая конференция
Большой сбор на этот раз был посвящен 85-летию археологического изучения Новгорода. Сама по себе Новгородская археологическая экспедиция — отдельная история. Но даже год, всего один сезон (последний, 2016 года) — это масса докладов и сообщений, с которыми участники конференции выступали в течение трех дней. С данной информацией во всей её полноте каждый интересующийся новейшими исследованиями сможет ознакомиться, когда НГОМЗ издаст сборник.
В Великом Новгороде увековечили память Василия Филимоненко
28 января в Великом Новгороде открыли мемориальную доску генерал-майору милиции Василию Филимоненко (1922–2016). Памятный знак размещен на здании УМВД России по Новгородской области в непосредственной близости от центрального входа.
80 лет назад началась работа над сценарием к фильму «Александр Невский»
Над проблемами исторической правды и исторической мифологии размышляет Борис КОВАЛЕВ, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН:
Репортер
29 января — 75 лет подвигу группового самопожертвования
29 января в районе станции первого подъема в Великом Новгороде шел бой. Нет, не настоящий. Хотя стрельба огласила округу и привлекла внимание многих новгородцев, кто не знал, что на волховском пятачке происходит реконструкция событий, имевших место 75 лет назад.
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