Оформляя банковскую карту, разберитесь, к какому типу она относится

Бывает, что за долги на граждан судебными приставами заведено исполнительное производство, и деньги с их карт списываются без предупреждения. В том числе — с кредитных, условия пользования которыми подразумевают конкретный льготный период. То есть с них, по логике, никаких списаний в счет погашения задолженности производить нельзя, так как и эти деньги на карте тоже взяты в долг.