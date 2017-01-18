Общество
В новгородском Фонде капитального ремонта строят планы на 2017 год
В региональном Фонде капитального ремонта прошел брифинг для прессы. Общались с журналистами пять начальников отделов и генеральный директор ФКР Александр УТКИН. Так что можно было тут же уточнить любую деталь этого сложного процесса, по-прежнему вызывающего много вопросов у жильцов так называемых МКД — многоквартирных домов. В том числе вопросы поступают ежедневно по пяти телефонам фонда. Чаще всего по поводу сроков ремонта, о возможности перехода из «общего котла» на спецсчет, по льготам.
Как мы попали в бизнес строгого режима
С 12 января электропоезда «Ласточка» перешли на обслуживание из Северо-Западной Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» в Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию. И все бы ничего, ведь передача происходит внутри «РЖД». Однако там каждый отвечает только за себя. Потому стоимость билета на «Ласточку» выросла с 387 до 579 рублей, перестали действовать спецтарифы для детей и школьников.
Как автобусное сообщение в Великом Новгороде стало автобусным возмущением
Одним из подвигов Геракла была чистка Авгиевых конюшен, принадлежавших царю Элиды. Общественный транспорт Великого Новгорода — тоже своего рода «подарок» областной власти от городской: старый подвижной состав даже у коммерческих перевозчиков, допотопная система оплаты проезда...
Если в квитанции по оплате ЖКУ появилась новая графа
С 1 января 2017 года расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включены в размер платы за содержание жилого помещения. Отдельные вопросы, возникающие в связи с этим, разъясняют специалисты Минстроя РФ.
Говорит про русский учредитель стипендии по изучению немецкого
Ларс ОЕРМАНН два раза в год приезжает в Великий Новгород из Германии, чтобы пообщаться и оценить уровень саморазвития стипендиатов, которых он лично отбирал. Разговор с ним мы ведем в гимназии «Новоскул» перед началом собеседования с очередными претендентами на стипендию.
Английский в школе начинает уступать место немецкому и французскому языкам
Финалисты скучковались у кабинета, в котором предстояло пройти собеседование на получение именной стипендии. Сказали, что о конкурсе узнали от педагогов, а вот в Интернете информацию о стипендии имени Марии Николаевны Андрюшихиной не нашли.
Станет ли Великий Новгород городом Невского?
В 2021 году Россия отметит 800-летие со дня рождения Александра Невского — воина, защитника Руси, святого. Есть указ президента о праздновании юбилея. Вся страна готовится, и мы тоже в стороне не останемся. Вопрос лишь в том, до какой степени.
Если гражданин требует справедливости, он её добьётся
С 1 января вступили в силу изменения в законодательстве об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), предусматривающие дополнительные условия проведения проверки. Эти новшества распространяются только на обращения и заявления граждан о нарушении прав потребителей.
Об обязанностях авиаперевозчика при задержке рейсов
Январские морозы да авария на взлетной полосе в Калининграде внесли свои коррективы в работу авиакомпаний и аэропортов — были задержаны и отменены десятки рейсов. При этом далеко не все перевозчики в полном объеме выполнили свои обязательства перед пассажирами. Так, застрявшим в аэропорту Калининграда путешественникам отказывали в бесплатной еде и напитках, местах в комнатах отдыха, не информировали по поводу того, когда все же разрешат вылеты.
Экономика
Проектировщик требует закрыть станцию обезжелезивания питьевой воды в Боровичах
Торжественное открытие станции обезжелезивания состоялось 12 декабря 2014 года. Все радовались ее большой мощности (17 000 кубометров в сутки), наличию современных систем обезжелезивания воды с напорными фильтр-блоками, обратной промывки фильтров, аэрации воды и ее ультрафиолетового обеззараживания. Думать о том, что проектные сроки строительства превышены почти в три раза, а сметная стоимость — на 4,5 млн. рублей, не хотелось. Всё позади! Отныне муниципалитет в полном объёме будет обеспечен питьевой водой, соответствующей санитарным нормам!
Есть фонд, который даст бизнесмену кредит под 8,25%
Услуги Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства нынче востребованы. 8,25% годовых с возможностью взять в кредит до 3 млн. рублей сроком на три года привлекают бизнес. За 2016 год ФПМП профинансировал 314 проектов более чем на 330 млн. рублей. Имеются у фонда и постоянные клиенты. Погасив один заем, они берут новый.
В Крестцах строят первый в России завод по переработке целлюлозы в клетчатку
Строительные работы начались в июне прошлого года, а в июне нынешнего завод планируют открыть. Принадлежит он питерской компании «Биопродмаш», которая намерена организовать в Крестецком районе переработку целлюлозы.
На «Акроне» сдан в эксплуатацию современный склад метанола.
Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдало заключение на соответствие нового склада метанола ПАО «Акрон» требованиям технических регламентов, проектной документации и энергетической эффективности. Наземный склад площадью в 1624,9 кв. м состоит из пяти хранилищ объемом 1000 куб. м каждый для метанола-сырца и ректификата разных марок и четырех емкостей по 100 куб. м для отходов производства. Последние поступают на станцию нейтрализации для нитроденитрификации стоков (поглощения микроорганизмами).
В Великом Новгороде создан Центр инноваций социальной сферы
Назначение Центра — содействовать развитию социального предпринимательства. Об этом — беседа с исполнительным директором ЦИСС Ниной КОСТЕНКО.
Образование
Изменился порядок назначения государственной социальной стипендии
Внесены изменения в статью 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». И с 1 января студентам, относящимся к категории малоимущих, государственная социальная стипендия будет назначаться только при условии получения ими государственной социальной помощи.
Здоровье
В борьбе с вирусами проверенные народные средства не навредят
Как обезопасить ребёнка от гриппа и ОРВИ, что делать родителям, если он всё-таки подхватил инфекцию, рассказывает заведующая детской поликлиникой № 1 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода Марина ЩИПКОВА:
или Когда нужно отправляться на консультацию к проктологу
Совместный проект «НВ» и Радио 53 при поддержке департамента здравоохранения
Великой Фаине Раневской принадлежит афоризм: «Моя любимая болезнь — чесотка: почесался и ещё хочется. А самая ненавистная — геморрой: ни самой посмотреть, ни людям показать». Шутки шутками, но именно о причинах появления геморроя и его лечении — наш разговор с колопроктологом Новгородской областной клинической больницы Александром МАЛЫШЕВЫМ.
Крещенские купания могут позволить себе далеко не все
Несколько лет назад в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина РАМН провели исследование, как 18–19 января изменяются свойства воды на Земле. Специалисты лаборатории питьевого водоснабжения НИИ зафиксировали в эти сутки повышение электромагнитной активности воды. Может быть, в том и секрет целебности крещенской купели?
Культура
Как князь Владимир огнём и мечом прокладывал путь в светлое будущее
Идёт четвертая неделя российского проката фильма «Викинг» (режиссер — Андрей Кравчук). Зритель тоже идет. А потом ругает. Правда, есть голоса и за. Попробуем разобраться...
или Зачем выставляются копии работ известных художников
В Новгородском центре современного искусства (ЦСИ) открыта выставка «Шедевры Гюстава Доре». На ней представлено более 120 иллюстраций, принесших художнику всемирную славу, к известнейшим произведениям мировой литературы. Среди них — «Потерянный рай» Джона Мильтона, «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Рудольфа Распе, басни Лафонтена, сказки Шарля Перро. Выставлены также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии конца XIX века.
Спорт
Человек себя теряет без движения
Иван Романович ОСИПОВ — личность в Великом Новгороде известная. Неоднократный призёр и победитель ветеранских соревнований по бегу. Шесть лет назад театр «Малый» даже поставил спектакль «Ради бега!», в котором прототипом главного героя стал Осипов. О, как!
В ФК «Тосно» закончился отпуск, команда улетела в Турцию
Футболисты «Тосно» вышли из отпуска и прошли полное медицинское обследование в консультативно-диагностическом центре Управления делами Президента РФ. По его результатам сформирован список из 25 игроков, которые 12 января отправились на учебно-тренировочный сбор в Белек (Турция). Это вратари Эдуард Байчора, Василий Лукичев, Денис Книга и Артур Нигматуллин; защитники Руслан Абазов, Алексей Аравин, Андрей Буйволов, Константин Гарбуз, Раде Дугалич, Сергей Сухарев и Гурам Тетрашвили; полузащитники Дмитрий Богаев, Вагиз Галиулин, Младен Кашчелан, Александр Макаров, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Станислав Причиненко, Григорий Чиркин, Ильнур Альшин; нападающие Антон Заболотный, Павел Киреенко, Александр Кутьин, Евгений Марков и Артем Милевский.
О тех, кто покидает премьер-лигу или к этому готов
Слухи и версии о том, в какую команду уйдет Федор Смолов, наконец-то кристаллизовались. Его уход из «Краснодара» с приближением каждого нового трансферного периода выглядит всё более реальным. Нынешней зимой интерес к футболисту приписывают не только российским «Зениту» и «Спартаку», но и ряду зарубежных клубов, среди которых называются турецкий «Бешикташ» и дортмундская «Боруссия».
Криминал
За хищение автомобильных номеров предусмотрена уголовная ответственность.
Нередки случаи, когда автомобильные номера похищают с целью дальнейшего получения выкупа от автовладельцев. Как правило, знаки похищаются в ночное время с автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках. Как отмечают сотрудники полиции, предпочтение преступники отдают номерам, имеющим определенное сочетание букв и цифр, так называемым «красивым номерам».
История
В XVII веке в кремле водился скорпион, который жалил порохом аки ядом
Центральная часть Новгородского кремля, где расположено здание Присутственных мест, в древности выглядела совершенно иначе. Здесь пролегал большой овраг с ручьём, впадавшим в Волхов. При расширении детинца, по всей видимости, в XII столетии, овраг оказался внутри крепостных стен. А сейчас о его существовании напоминает заметное понижение рельефа восточнее здания Присутственных мест.
900 лет назад к берегам Волхова пристал преподобный Антоний на камне
Если основываться на житии Святого Антония Римлянина (а на чем еще?), оно однозначно указывает на 14 сентября 1106 года как дату чудесного события. А вот что касается возведения собора Рождества Пресвятой Богородицы, считает новгородский историк и краевед Людмила СЕКРЕТАРЬ, в житии это датировано с ошибкой: не начинал Антоний своей новгородской жизни с такого грандиозного строительства.
*Книга Псалмов. 118:37
Отрывок из книги Геннадия РЯВКИНА «Апостолы и отступники»
Москва, 5 июля 1918 года.
Репортер
Традиция, к которой нужно относиться осторожно
Вода — начало жизни. Нет воды — пустыня. Но вода способна разрушать. Великим потопом Бог залил греховную Землю, чтобы уничтожить зло, которое люди творили.
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