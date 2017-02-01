Старинные часы ещё идут

Кажется, часы были всегда. И будут всегда. Как было и будет время. И будет жить древнее и очень нужное ремесло часовщика.

А будет ли?

Номер телефона хорошего часовщика сегодня передаётся из рук в руки, мастера вовсе не нуждаются в рекламе.