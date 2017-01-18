О тех, кто покидает премьер-лигу или к этому готов

Слухи и версии о том, в какую команду уйдет Федор Смолов, наконец-то кристаллизовались. Его уход из «Краснодара» с приближением каждого нового трансферного периода выглядит всё более реальным. Нынешней зимой интерес к футболисту приписывают не только российским «Зениту» и «Спартаку», но и ряду зарубежных клубов, среди которых называются турецкий «Бешикташ» и дортмундская «Боруссия».