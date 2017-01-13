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Свежий номер
13.01.2017

Политика

Рождество с президентом, комментариев: 1

или Почему Владимиру Путину нравится возвращаться в Великий Новгород

Президент России Владимир ПУТИН второй раз за неполные четыре месяца побывал в Великом Новгороде. 10 сентября вместе с премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ он совершил рабочую поездку на озеро Ильмень. Теперь глава государства встретил Рождество в новгородском Свято-Юрьевом мужском монастыре (1030).

Как слово наше отзовётся комментариев: 2

Накануне Нового года губернатор Сергей МИТИН дал интервью новгородским СМИ

Глава региона ответил на вопросы, которые сочли нужным задать журналисты. Возможно, читатель спросил бы что-то иное. Ведь, как сразу отметил сам Сергей Митин, 2016 год был очень напряженным и насыщенным. И мы возвращаемся к разговору двухнедельной давности, потому что затронутые в нем темы будут актуальны и в наступившем году.

Дивергенты г. Новгорода комментариев: 3

Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон*

Бюджет Великого Новгорода на 2017–2019 годы принят. Это уже не новость. За три дня до Нового года состоялось то, что несколько недель казалось невероятным.



Общество

Проблему нужно «бить на взлёте» комментариев: 1

Прокуратура подтверждает благополучие социальной ситуации в регионе

12 января российской прокуратуре исполнилось 295 лет. В этом интервью мы не будем спрашивать прокурора Новгородской области Андрея КИКОТЯ об этапах столь долгого пути, но подвести некоторые итоги прошедшего 2016 года постараемся.

Любытино, как слышите? Приём! комментариев: 2

Новую районную поликлинику откроют в марте

Стоит напомнить, что строительство поликлинического корпуса в Любытине было завершено в начале сентября. По этому случаю в посёлке была даже проведена церемония, в которой принял участие губернатор Сергей МИТИН. А как иначе? Современное медицинское здание жители района ждали не один год, а может, не одно десятилетие.

Прибытие императора комментариев: 4

В Шимске обустраивают сквер под памятник Александру II

Группа инициативных граждан, образованная в основном из культработников райцентра, уверена на все 100%, что посёлку необходим ещё один сквер. Подходящее пространство есть возле здания музея, что в самом центре населённого пункта.

Артур и пьяные «рыцари»

Водитель автобуса объявил личную войну алкоголизму

Видели ли вы где-нибудь водителя автобуса, который о пользе трезвого образа жизни рассказывает? Нет? А вот Артур Иванов таков. Четвертый год — за рулем, третий год капли в рот не берет, с 2015-го — член координационного совета Союза борьбы за народную трезвость.

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Экономика

Дисфория от безнадёги

АПК в половине муниципальных районов работает без агрономов

В канун Нового года состоялось заседание областного Координационного совета по образованию в сфере агропромышленного комплекса. Потребность в специалистах на 2017 год, по данным районов, составляет 117 человек. Наиболее востребованы ветеринарные врачи, зоотехники, технологи по переработке сельхозпродукции и агрономы. Кроме того, нужны работники массовых профессий — операторы машинного доения, животноводы, рабочие птицеводства, трактористы, овощеводы.

Полгода и вся жизнь

Поставить хозяйство на ноги — наука победителей

Там, где стоит ферма Олега БОНДАРЕВА, в июле было поле, заросшее травой. А сегодня на площадке — 40 нетелей знаменитой абердин-ангусской породы. Их фермер купил в конце октября в старорусском ООО «Астрилово». Животным в ту пору было полтора-два года, и весили они до 450 кг. Сейчас фермер гордится полученным молодняком.

Полвека спустя

Новгородскому торгово-технологическому техникуму — 50 лет

В январе 1967 года в центре Новгорода было открыто торгово-кулинарное училище. На фоне приземистых бревенчатых избушек строгое трёхэтажное здание из светлого кирпича казалось дворцом. Просторные кабинеты и мастерские распахнули двери для сотен новгородцев. 25 декабря того же года состоялся первый выпуск. 100 квалифицированных продавцов получили направления на работу в шесть городов региона.

Время не ждёт

Достроены спорткомплекс на Псковской и школа в Ивушках

Последние дни декабря у строителей проходили в режиме Time trouble (дефицита времени, англ.), но оказались результативными. В канун Нового года были завершены общестроительные работы на ФОКе в Великом Новгороде. Объект на улице Псковской, напомним, возводили с 2011 года с привлечением средств федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ».

Не отходя от кассы

Чего ждать бизнесу в 2017 году

В начале года всегда растет интерес к гороскопам. Любопытно же знать, что будет! Не стану забирать хлеб у астрологов и воспользуюсь для прогноза не картой звездного неба, а российским законодательством. Оно точнее всего ответит, к чему предпринимателям готовиться в 2017 году.

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Здоровье

Постулаты хирурга Захарова

Беседа с врачом, к которому не записывают на приём

Больницей скорой помощи в Великом Новгороде де-факто является клиника № 1 (экс-«Азот»), входящая в состав Центральной городской клинической больницы. Об одной из главных составляющих работы «скорой клиники» — разговор с главным хирургом ЦГКБ, заведующим отделением хирургии Дмитрием ЗАХАРОВЫМ.



Спорт

«Волхов» вспять не течёт, комментариев: 1

не скрывая, что снова метит в чемпионы

Регулярный этап чемпионата области по мини-футболу в суперлиге завершается. Позади девять из десяти туров, впереди — финальный этап. Промежуточные итоги мы обсудили с главным судьёй соревнований Максимом МАТЕШЕВЫМ.

Не было никого, да вдруг «АлТан»

Новгородцы продолжают борьбу в первенстве России

Путёвку в полуфинальный раунд первенства страны среди юношей 2004–2005 годов рождения воспитанники новгородского волейбольного клуба «АлТан» выиграли на окружном этапе соревнований, который прошел в Петрозаводске. В столицу Карелии прибыли десять команд.

Хороший год

Крепки наши мускулы и глаза не тусклые

В Правительстве Новгородской области подвели спортивные итоги 2016 года. Торжественная церемония, в которой приняли участие наиболее успешные новгородские спортсмены и тренеры, прошла в колонном зале Новгородской областной филармонии в канун Нового года.

Девушки и «Медведи»

В Великом Новгороде стартует открытый областной турнир по алтимату

В предстоящие выходные в Новгороде пройдут открытые рейтинговые соревнования по алтимату «Экватор-2017». За победу будут бороться 19 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Великого Новгорода, сообщили «НВ» в спортдепартаменте.

Аксель в пол-оборота

Как бельгиец променял Италию на Китай

Полгода мы слушали, как мечтает Аксель Витцель (на фото) играть в «Ювентусе» и что его переезд в Турин — дело решенное. Однако тут выяснилось, что золотая мечта бельгийца стоила 25 млн. евро в год (по другим сведениям — 17 млн.). Именно столько будет получать экс-зенитчик в клубе с очень смешным для русского уха названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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История

Горе вам, что оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру комментариев: 1

Глава из книги Геннадия Рявкина "Апостолы и отступники" 

Хожение в Царьград комментариев: 1

Плита, на которой воскрес Иисус, могла находиться в Новгороде

Реставрационные работы в иерусалимском Храме Гроба Господня вновь привлекли внимание к одной из величайших христианских святынь — Гробу Господню, породив волну разговоров о чудесах и явлениях. О результатах раскопок ученые обещают объявить в марте, но уже прозвучали заявления, что каменной плиты, на которую положили тело распятого Иисуса и на которой он воскрес, в пещере нет.



Вопрос-ответ

Пользователям — скидка

Верно ли, что если ты зарегистрирован на портале госуслуг, то предоставляется скидка при оплате госпошлины на федеральные услуги?

Анна ЯМАЛОВА,
Старорусский район

На уровне прожиточного минимума

Каких еще изменений, помимо январской выплаты в 5 000 рублей, ждать пенсионерам в 2017 году?

Александр БАСТРЫКИН,
Чудовский район

На общие нужды

С 1 января вступили в силу поправки в ЖК РФ о включении в квитанции платы за ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества. Приняты ли в нашем регионе общедомовые нормативы потребления воды, электричества, водоотведения?

Светлана ИРИШКИНА,
Великий Новгород

Долгое похмелье

Пошли разговоры, что после отравлений в Иркутске Владимир Путин поручил снизить акцизы на алкоголь. Значит, и водка подешевеет?

Олег БАЗАРОВ,
Великий Новгород

Есть, чтобы худеть...

Многие за время новогодних каникул набирают лишние килограммы. Вариантов диет — много. Интересно, а оценивается ли их эффективность с точки зрения науки?

Мария ШУВАЛОВА,
Новгородский район

Дымовая завеса

Кто должен оплачивать обслуживание внутридомового газового оборудования, а также проверку дымовых и вентиляционных каналов МКД?

Виктор УГИН,
Великий Новгород

ГОСТ, да не тот комментариев: 1

У меня — небольшой кондитерский цех. В этом году грядет плановая проверка Роспотребнадзора. Проверять, в том числе, будут и действие некой системы ХАССП. Что это за система?

Олег КОРШУНОВ,
Боровичский район

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