Политика
Сергей МИТИН провёл брифинг по результатам социально-экономического развития области
Глава региона в первую очередь сообщил журналистам, что сейчас областное правительство предпринимает все возможные усилия для вхождения Новгородской области в те федеральные программы, которые будут способствовать ее дальнейшему социально-экономическому развитию. Основания для оптимизма есть, поскольку нам есть что предъявить федеральному центру по итогам 2016 года: построены школа в Великом Новгороде, ФОК на улице Псковской, детские сады и другие значимые объекты, где были задействованы федеральные средства.
С январского заседания Правительства Новгородской области
С докладом о пассажироперевозках на территории области в 2016 году выступил вице-губернатор Александр ТАРАСОВ. Как известно, организация транспортного обслуживания населения до 31 декабря 2019 года передана от органов местного самоуправления на уровень региона. Нужно создать единую систему движения с учетом негативной и позитивной его фаз. Отсюда и централизация.
Общество
Минимум зарплаты в регионе выше федерального
Руководители Новгородской областной Федерации профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Новгородской области и Правительства Новгородской области подписали трехстороннее соглашение, согласно которому в Новгородской области с 1 января 2017 года минимальная заработная плата (МРОТ) устанавливается:
В Старой Руссе опять перенесли место установки знака «Город воинской славы»
Замечательный народ — рушане. Казалось бы, сугубо специальный вопрос по выбору места под стелу «Город воинской славы», который готовить и обосновывать — архитекторам и строителям, они превратили в долгоиграющее городское шоу. По подсчетам журналистов, за два неполных года рабочая группа рассмотрела уже 24(!) варианта. Скоро юбилей...
Три года активисты приучают новгородцев сортировать мусор
Первая акция «РазДельный сбор» состоялась в Великом Новгороде 18 января 2014 года. Тогда мух от котлет, а стекло от пластика взялись отделять 38 человек. Сейчас на точки, где собирают вторсырье, регулярно приезжают с мешками мусора от 500 до 700 новгородцев.
Экономика
Заметки со съезда крестьянских (фермерских) хозяйств Новгородской области
К сожалению, часто на областных форумах разной направленности выступающие ограничиваются констатацией успехов или проблем, не вдаваясь в аналитику, слушатели же лишь внимают, не задавая вопросов. Однако совсем по-другому сценарию прошел VIII съезд крестьянских (фермерских) хозяйств региона: в формате диалога представителей власти и аграриев...
В Новгороде порядок такой: если не строишь — контракт будет продлён
20 января в Прокуратуре Новгородской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства. Актуальность темы понятна. Сейчас в нашем регионе 21 компания возводит 60 жилых домов с привлечением средств граждан. В основном работы идут по графику, однако есть объекты, где строители отстают от заявленных сроков. Эти объекты быстро попадают в реестр проблемных. А дольщики начинает плохо спать: вдруг деньги пропадут?! Вот ведь пишут, что бард Александр Новиков своих дольщиков в Екатеринбурге обманул почти на 36 млн. рублей...
Пускай судьба забросит нас далёко, пускай!
С 12 января стоимость путешествия на «Ласточке» из Новгорода в Петербург (и наоборот) поднялась с 387 до 579 рублей. Сложившуюся ситуацию до сих пор активно обсуждают в обществе. Напомним еще раз основные моменты.
Как нам реорганизовать систему, не разрушая её изнутри
КУМИ администрации Боровичского района обратился в Боровичский районный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по арендной плате в размере 428 321 рубль с гражданки Костюхиной М.М. Долг, конечно, солидный и давний: формировался несколько лет. Но и гражданка не с улицы пришла. Марина Михайловна — глава Боровичского района, прямой начальник истца.
Риски бедности возрастают, не делая исключения ни для кого
Эксперты РАНХиГС обнародовали исследование «Риски бедности и ресурсы домохозяйств». Согласно результатам анализа риск оказаться бедными имеют 28,8% населения. Бедными официально признаются лица, имеющие доход менее 9956 руб. в месяц (на душу населения).
Здоровье
Как распознать симптомы заболеваний вен и артерий
О том, возможно ли растянувшейся вене вернуть исходное состояние, о причинах тромбоза, кому показана профилактика инсульта через операцию, корреспондент «НВ» беседует с заведующим сосудистым отделением Новгородской областной клинической больницы (НОКБ) Сергеем СУКОВАТКИНЫМ.
Большие и маленькие мечты Саши Бегуновой и её мамы
Саше скоро исполнится шесть лет. Она такая маленькая и тоненькая, словно Дюймовочка. Девочка общительна, с удовольствием читает книжки. Но буквы в словах малышка может увидеть только через специальный прибор — видеоувеличитель.
Культура
Экспонатам может не хватать эстетики, но мысль нужна обязательно
Многие проходящие у центра «Диалог» обращают внимание на арт-объекты: необычные скамейки, тюбик-великан, из которого вытекает краска, чугунное ядро, якобы летящее в окно. Определенно это мастерские работы. Между тем их автор Михаил ЮЩЕНКО на звание скульптора не претендует, настаивая на том, что это — его хобби. Он и персональную выставку в ЦСИ недавно провел, как говорится, из спортивного интереса — представил публике творения из лопат, граблей, вил, топоров, молотков...
В Музее изобразительных искусств открыли проект «1917», посвящённый Октябрьской революции
Для Музея изобразительных искусств год стартовал с открытия сразу двух выставок: живописца Василия СВАРОГА, которому славу и официальное признание принесли его полотна с изображением вождей революции, и Ивана БЕРДНИКОВА, резчика по дереву, нашего современника. На одной представлено около 100 произведений живописи и графики художника сталинской эпохи, на другой — 30 зеркальных композиций мастера из посёлка Пролетарий Новгородского района.
25 января 1938 года родился Владимир ВЫСОЦКИЙ
Не приходилось ли вам задуматься, сколько в России установлено памятников Владимиру Высоцкому? А мне вот вдруг пришло в голову именно так отметить его день рождения (25 января 1938 года).
Я насчитал 34! Плюс четыре на Украине, плюс в Болгарии, в Черногории и два — в США (оба почему-то в Чикаго).
Спорт
Спортивную акробатику продолжают насыщать зрелищностью
Завтра в Великом Новгороде стартуют открытые первенство и чемпионат области по спортивной акробатике. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 140 спортсменов. Основную массу составят хозяева состязаний.
Участники лыжного перехода через Ильмень знают цену зимним красотам
Новостные ленты про традиционный лыжный переход через Ильмень, состоявшийся 21–22 января, сообщили скупо. Поход, посвященный 73-й годовщине освобождения Новгорода от фашистов, проводился уже в восьмой раз. Но участники, которых набралось 57 человек, как впервые, наслаждались по-настоящему русской зимой: легкий морозец, яркое январское солнце и почти 1000 кв. км льда и снега — Ильмень!
Сборной России U16 в феврале нужно успеть и в Новгород, и в Эрзурум
Команда из юниоров до 16 лет впервые начала собираться в 2008 году, став самой молодой в вертикали российских сборных. Юниоры получают первый опыт выступления против лучших зарубежных сверстников. Каждые два года команда принимает участие в Юношеских Олимпийских играх.
Мировой футбол вступил в эру инфантинизма
«Спартак» в зимнее трансферное окно вышел на второе место по стоимости игроков после «Зенита». Об этом сообщил «Советский спорт», который составил рейтинг на основе открытых данных о стоимости игроков. По данным издания, стоимость состава «красно-белых» составляет 93,2 млн. евро, что почти на 10 млн. меньше, чем состав «Зенита», который оценивается в 103 млн. Тройку замыкает столичный ЦСКА — 83,6 млн. евро. Еще на 10 млн. меньше стоят игроки «Краснодара» — 73,2 млн. В пятерке «Рубин» — 70 млн.
История
Зачем писатель Евгений АНИСИМОВ «снимает мыло» с общеизвестных исторических сюжетов?
Куда и с кем пошел Иван Сусанин, сколько княжон утопил Стенька Разин?.. Евгений Анисимов умеет заинтриговать. Он — доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН, специалист по XVII—XVIII векам — только по эпохе Петра I им написаны несколько книг.
Репортер
21–22 января в Москве проходил XVI съезд «Единой России»
Местом проведения партийного форума стала ВДНХ. Что само по себе символично. Хотя съезд — это, конечно, не выставка. Но! Если о достижениях, то их несомненность была подчеркнута в приветствии съезду, направленном президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Если о народном хозяйстве, то в деятельности правящей партии политика неотделима от насущных вопросов, будь то экономика, здравоохранение, ЖКХ...
Сегодня, 25 января, двойной праздник — День студента и Татьян!
Есть мнение (поступило не только от Татьян и студентов), что совмещение торжественных дат — несправедливо. Что лучше слушателям вузов выделить одну дату, Татьянам — другую. На Западе, к примеру, День студента отмечают 17 ноября. А у нас — в Татьянин день, который, как известно, связан с памятью о Татиане Римской (III в. н.э.), святой мученице, пострадавшей от императора. А в России императрица Елизавета Петровна 12 (25) января 1775 года (в день памяти Татианы) подписала указ о создании Московского университета, что приговорило мученицу стать покровительницей наших студентов.
Вопрос-ответ
Действительно ли электронные сигареты не менее вредны для здоровья, чем обычные?
Борис ВЕРНИКОВ,
Чудовский район
В прошлом году по ценам сильно просел рынок жилых новостроек. Интересно, а насколько в нашей области снизилась стоимость вторичного жилья?
Дмитрий УБОРИН,
Боровичский район
Сыну — 15 лет. Он хочет изменить отчество. А может ли, если родственники против?
Ольга РИСКУНОВА,
Новгородский район
У нас в районе почти каждую зиму работники лесхоза собирают шишки. А кому и для чего вообще нужен этот урожай?
Ирина ТИХОНОВА,
Парфинский район
Говорят, что владельцам автомобилей дано послабление, и теперь детей от семи лет можно не возить в специальных удерживающих креслах?
Полина ЗУЕВА,
Валдайский район
В Рособрнадзоре пообещали, что родителям выпускников 11 классов 2017 года будет дана возможность самим попробовать сдать пробный ЕГЭ. Будет ли такой экзамен организован в школах Новгородской области?
Елена МИГУНОВА,
Старорусский район
Правда ли, что в этом году новгородские предприниматели получат право бесплатного подключения к электрическим сетям?
Артем НОВИКОВ,
Великий Новгород
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28.01.17 21:28 Автор:чел с кочаном
С молитвою всё увидишь, чего пожелаешь.
28.01.17 21:13 Автор:чел с кочаном
Да. Мы не подражаемы тут все! :)
28.01.17 17:40 Автор:чел с кочнаом