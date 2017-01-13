Чего ждать бизнесу в 2017 году

В начале года всегда растет интерес к гороскопам. Любопытно же знать, что будет! Не стану забирать хлеб у астрологов и воспользуюсь для прогноза не картой звездного неба, а российским законодательством. Оно точнее всего ответит, к чему предпринимателям готовиться в 2017 году.