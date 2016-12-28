Политика
Губернатор Сергей Митин провёл ряд встреч в Правительстве РФ
Губернатор Сергей МИТИН в понедельник, 26 декабря, встретился в Москве с заместителями Председателя Правительства РФ Ольгой ГОЛОДЕЦ и Дмитрием КОЗАКОМ. В ходе встреч обсуждались приоритетные проекты Новгородской области.
Областная Дума утвердила бюджет на 2017–2019 годы
На состоявшемся 21 декабря заседании проект бюджета для второго чтения представил — по сложившейся традиции — председатель комитета Думы по бюджету, финансам и экономике. В нынешнем созыве этот пост занимает Анатолий ФЕДОТОВ.
23 декабря Президент России провёл традиционную Большую пресс-конференцию
12-я пресс-конференция продолжалась 234 минуты. Год назад (17 декабря) — 188 минут, а самая длинная была в 2008 году — 280 минут. На пресс-конференцию нынче аккредитовалось 1437 журналистов — это рекорд. Вопросы удалось задать только 48 (в том числе — 10 из Турции, Германии, Польши, Великобритании, США и Украины).
Общество
Губернаторская ёлка открыла череду праздников в регионе
22 декабря на традиционную ёлку, организуемую главой региона, собрались около 500 детей из всех городов и районов, отличившихся в учебе, творчестве, спорте, общественной работе, а также дети из приемных, многодетных и малоимущих семей. На её открытии вместе с Сергеем МИТИНЫМ и председателем облдумы Еленой ПИСАРЕВОЙ присутствовали представители правительства, департаментов и организаций, ответственных за социальную работу.
Купить билеты на поезда дальнего следования стало проще
ОАО «РЖД» открыло продажу билетов на поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 60 суток (прежде можно было покупать за 45 суток). Приобрести билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте РЖД.
Страховые компании не имеют право отказать клиенту в электронном полисе ОСАГО
В соответствии с ФЗ от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) в виде электронного документа. Для заключения договора в электронном варианте необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте. Или лично обратиться в офис фирмы для оплаты услуги.
Государственные и муниципальные служащие будут уходить на пенсию позже
В январе 2017 года вступают в силу положения ФЗ от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», изменяющие условия назначения пенсии по выслуге лет государственным служащим. Речь идет о государственных (муниципальных) служащих и отдельных лицах, замещающих федеральные и региональные государственные должности, а также муниципальные должности на постоянной основе.
Оформляя банковскую карту, разберитесь, к какому типу она относится
Бывает, что за долги на граждан судебными приставами заведено исполнительное производство, и деньги с их карт списываются без предупреждения. В том числе — с кредитных, условия пользования которыми подразумевают конкретный льготный период. То есть с них, по логике, никаких списаний в счет погашения задолженности производить нельзя, так как и эти деньги на карте тоже взяты в долг.
вновь увеличится в 2017 году
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4%. Повышение произойдет с 1 июля 2017 года. МРОТ будет составлять 7800 рублей в месяц (сейчас — 7500 рублей).
Экономика
В Марёве определились, как будут наращивать численность фермерских хозяйств
Вице-губернатор Александр БОЙЦОВ провел в Мареве прием граждан. Глава Молвотицкого сельского поселения Николай НИКИТИН обратился к вице-губернатору с просьбой оказать помощь в решении проблем, возникших при создании фермерских хозяйств. В ответ на это обращение в Молвотицы прибыли представители департаментов сельского хозяйства и продовольствия, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений и госзакупок, комитета лесного хозяйства и лесной промышленности.
Мнения работников отрасли из районов области
Площадь Революции отремонтируют к 100-летию Октября
Совещание, на котором речь в очередной раз шла о создании туристско-рекреационного кластера «Старорусский», ажиотажа среди журналистов не вызвало. Видимо, разговоры о том, каким кластер будет замечательным, все слышали. Когда же от слов перейдут к делу? Обещают: скоро. Однако есть нюансы.
В Старой Руссе открылся новый сельскохозяйственный рынок
Рынок расположен в самом оживленном месте города — на улице Трибуны, 14. Его открытие 24 декабря вызвало большой интерес у жителей как Старой Руссы, так и района.
В наступающем году Счётная палата возьмётся за проверку реализации федеральных проектов
Состоялось заседание Счетной палаты (СП) области с участием представителей районных подразделений. Итоги подводить рано — проверки еще идут. Однако, по словам председателя региональной СП Нины ЯКОВЛЕВОЙ, сотрудники палаты понимают, что в районных администрациях ждут не просто констатации того, что средства полностью или частично ушли по назначению, но и оценки бюджетных рисков, предложений по поиску резервов и даже по управленческим решениям.
Бизнес-омбудсмен и антимонопольная служба объединились
На прошлой неделе состоялось заседание экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Новгородской области. Встреча началась с подписания соглашения о совместной защите интересов предпринимателей между аппаратом омбудсмена и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области. Свои подписи под документом поставили бизнес-омбудсмен Юрий МИХАЙЛОВ и руководитель УФАС Ольга ВИНИЧЕНКО. Теперь представители ведомства и аппарат уполномоченного будут вместе отслеживать, не нарушаются ли права предпринимателей при госзакупках и честно ли при ведении бизнеса играют конкуренты.
Культура
Долгий разговор, имевший перспективу длиться без конца
Если кто забыл, вообще-то, был Год кино. Ну, есть у нас в стране такая традиция: каждый год чему-то посвящать. Потом фон стирается, но события (по крайней мере, самые яркие) в памяти остаются. Вот так и с приездом в Великий Новгород киношного человека Шавката АБДУСАЛАМОВА. Здесь был Шавкат!
Новый взгляд на Новый год
В день открытия выставки «Биполярность» в Музее художественной культуры Новгородской земли накрыли стол. Правда, на нем не было ни оливье, ни салата под шубой, ни — неслыханное дело — даже мандаринов. Гостям подавали инсталляции молодых дизайнеров. Представить публике собственное видение Нового года решились шестеро смелых. Работы эти — часть проекта «Дизайн-платформа».
Алексей ИВАНОВ. «Тобол. Много званых»
В книжных магазинах и в новгородских библиотеках (точно есть в «Читай-городе») появился новый роман Алексея Иванова, получившего известность своими книгами об Урале («Сердце Пармы» и др.), а также благодаря роману «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноименный фильм.
Спорт
Каким ты был, спортивный 2016-й, таким ты и запомнишься
В последнем декабрьском выпуске «Спортпанорамы» мы по традиции подводим спортивные итоги 2016 года. В нем хватало и хороших, и грустных новостей. Больше, конечно, радостных.
и его товарищей, которым по нраву любые плавсредства
Если лодки и вёсла ждут своего часа на берегу, а гребцы новгородской спортшколы «Олимп», всё теплое время года тренировавшиеся на Волхове, перебазировались в спортзал, значит, пришла зима. Самое время оглянуться назад и вспомнить, каким был этот год. Мы беседуем с заместителем директора «Олимпа» Натальей ГРЕБНЕВОЙ.
Марков — в «Зените», Слуцкий — в «Челси»
Футболисты на каникулах. Чем заполнять паузу? Прогнозами, слухами, пересудами... Кто куда уйдет? Кто откуда придет? Это очень интересно в межсезонье. Как говорится, на камнях растут деревья. Слухи — даже на пустом месте.
История
Как новгородцы праздновали Рождество и Новый год в начале ХХ века
Приближается 31 декабря, поэтому сегодняшнюю публикацию, отступив, мы посвящаем праздничным зарисовкам из былой жизни Новгорода. Хотя столетней давности Новогодие во многом похоже на нынешнее.
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К земле ниже — к хлебу ближе
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