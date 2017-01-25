25 января 1938 года родился Владимир ВЫСОЦКИЙ

Не приходилось ли вам задуматься, сколько в России установлено памятников Владимиру Высоцкому? А мне вот вдруг пришло в голову именно так отметить его день рождения (25 января 1938 года).

Я насчитал 34! Плюс четыре на Украине, плюс в Болгарии, в Черногории и два — в США (оба почему-то в Чикаго).