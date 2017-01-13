Политика
или Почему Владимиру Путину нравится возвращаться в Великий Новгород
Президент России Владимир ПУТИН второй раз за неполные четыре месяца побывал в Великом Новгороде. 10 сентября вместе с премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ он совершил рабочую поездку на озеро Ильмень. Теперь глава государства встретил Рождество в новгородском Свято-Юрьевом мужском монастыре (1030).
Накануне Нового года губернатор Сергей МИТИН дал интервью новгородским СМИ
Глава региона ответил на вопросы, которые сочли нужным задать журналисты. Возможно, читатель спросил бы что-то иное. Ведь, как сразу отметил сам Сергей Митин, 2016 год был очень напряженным и насыщенным. И мы возвращаемся к разговору двухнедельной давности, потому что затронутые в нем темы будут актуальны и в наступившем году.
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон*
Бюджет Великого Новгорода на 2017–2019 годы принят. Это уже не новость. За три дня до Нового года состоялось то, что несколько недель казалось невероятным.
Общество
Прокуратура подтверждает благополучие социальной ситуации в регионе
12 января российской прокуратуре исполнилось 295 лет. В этом интервью мы не будем спрашивать прокурора Новгородской области Андрея КИКОТЯ об этапах столь долгого пути, но подвести некоторые итоги прошедшего 2016 года постараемся.
Новую районную поликлинику откроют в марте
Стоит напомнить, что строительство поликлинического корпуса в Любытине было завершено в начале сентября. По этому случаю в посёлке была даже проведена церемония, в которой принял участие губернатор Сергей МИТИН. А как иначе? Современное медицинское здание жители района ждали не один год, а может, не одно десятилетие.
В Шимске обустраивают сквер под памятник Александру II
Группа инициативных граждан, образованная в основном из культработников райцентра, уверена на все 100%, что посёлку необходим ещё один сквер. Подходящее пространство есть возле здания музея, что в самом центре населённого пункта.
Водитель автобуса объявил личную войну алкоголизму
Видели ли вы где-нибудь водителя автобуса, который о пользе трезвого образа жизни рассказывает? Нет? А вот Артур Иванов таков. Четвертый год — за рулем, третий год капли в рот не берет, с 2015-го — член координационного совета Союза борьбы за народную трезвость.
Экономика
АПК в половине муниципальных районов работает без агрономов
В канун Нового года состоялось заседание областного Координационного совета по образованию в сфере агропромышленного комплекса. Потребность в специалистах на 2017 год, по данным районов, составляет 117 человек. Наиболее востребованы ветеринарные врачи, зоотехники, технологи по переработке сельхозпродукции и агрономы. Кроме того, нужны работники массовых профессий — операторы машинного доения, животноводы, рабочие птицеводства, трактористы, овощеводы.
Поставить хозяйство на ноги — наука победителей
Там, где стоит ферма Олега БОНДАРЕВА, в июле было поле, заросшее травой. А сегодня на площадке — 40 нетелей знаменитой абердин-ангусской породы. Их фермер купил в конце октября в старорусском ООО «Астрилово». Животным в ту пору было полтора-два года, и весили они до 450 кг. Сейчас фермер гордится полученным молодняком.
Новгородскому торгово-технологическому техникуму — 50 лет
В январе 1967 года в центре Новгорода было открыто торгово-кулинарное училище. На фоне приземистых бревенчатых избушек строгое трёхэтажное здание из светлого кирпича казалось дворцом. Просторные кабинеты и мастерские распахнули двери для сотен новгородцев. 25 декабря того же года состоялся первый выпуск. 100 квалифицированных продавцов получили направления на работу в шесть городов региона.
Достроены спорткомплекс на Псковской и школа в Ивушках
Последние дни декабря у строителей проходили в режиме Time trouble (дефицита времени, англ.), но оказались результативными. В канун Нового года были завершены общестроительные работы на ФОКе в Великом Новгороде. Объект на улице Псковской, напомним, возводили с 2011 года с привлечением средств федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ».
Чего ждать бизнесу в 2017 году
В начале года всегда растет интерес к гороскопам. Любопытно же знать, что будет! Не стану забирать хлеб у астрологов и воспользуюсь для прогноза не картой звездного неба, а российским законодательством. Оно точнее всего ответит, к чему предпринимателям готовиться в 2017 году.
Здоровье
Беседа с врачом, к которому не записывают на приём
Больницей скорой помощи в Великом Новгороде де-факто является клиника № 1 (экс-«Азот»), входящая в состав Центральной городской клинической больницы. Об одной из главных составляющих работы «скорой клиники» — разговор с главным хирургом ЦГКБ, заведующим отделением хирургии Дмитрием ЗАХАРОВЫМ.
Спорт
не скрывая, что снова метит в чемпионы
Регулярный этап чемпионата области по мини-футболу в суперлиге завершается. Позади девять из десяти туров, впереди — финальный этап. Промежуточные итоги мы обсудили с главным судьёй соревнований Максимом МАТЕШЕВЫМ.
Новгородцы продолжают борьбу в первенстве России
Путёвку в полуфинальный раунд первенства страны среди юношей 2004–2005 годов рождения воспитанники новгородского волейбольного клуба «АлТан» выиграли на окружном этапе соревнований, который прошел в Петрозаводске. В столицу Карелии прибыли десять команд.
Крепки наши мускулы и глаза не тусклые
В Правительстве Новгородской области подвели спортивные итоги 2016 года. Торжественная церемония, в которой приняли участие наиболее успешные новгородские спортсмены и тренеры, прошла в колонном зале Новгородской областной филармонии в канун Нового года.
В Великом Новгороде стартует открытый областной турнир по алтимату
В предстоящие выходные в Новгороде пройдут открытые рейтинговые соревнования по алтимату «Экватор-2017». За победу будут бороться 19 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Великого Новгорода, сообщили «НВ» в спортдепартаменте.
Как бельгиец променял Италию на Китай
Полгода мы слушали, как мечтает Аксель Витцель (на фото) играть в «Ювентусе» и что его переезд в Турин — дело решенное. Однако тут выяснилось, что золотая мечта бельгийца стоила 25 млн. евро в год (по другим сведениям — 17 млн.). Именно столько будет получать экс-зенитчик в клубе с очень смешным для русского уха названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
История
Глава из книги Геннадия Рявкина "Апостолы и отступники"
Плита, на которой воскрес Иисус, могла находиться в Новгороде
Реставрационные работы в иерусалимском Храме Гроба Господня вновь привлекли внимание к одной из величайших христианских святынь — Гробу Господню, породив волну разговоров о чудесах и явлениях. О результатах раскопок ученые обещают объявить в марте, но уже прозвучали заявления, что каменной плиты, на которую положили тело распятого Иисуса и на которой он воскрес, в пещере нет.
Вопрос-ответ
Верно ли, что если ты зарегистрирован на портале госуслуг, то предоставляется скидка при оплате госпошлины на федеральные услуги?
Анна ЯМАЛОВА,
Старорусский район
Каких еще изменений, помимо январской выплаты в 5 000 рублей, ждать пенсионерам в 2017 году?
Александр БАСТРЫКИН,
Чудовский район
С 1 января вступили в силу поправки в ЖК РФ о включении в квитанции платы за ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества. Приняты ли в нашем регионе общедомовые нормативы потребления воды, электричества, водоотведения?
Светлана ИРИШКИНА,
Великий Новгород
Пошли разговоры, что после отравлений в Иркутске Владимир Путин поручил снизить акцизы на алкоголь. Значит, и водка подешевеет?
Олег БАЗАРОВ,
Великий Новгород
Многие за время новогодних каникул набирают лишние килограммы. Вариантов диет — много. Интересно, а оценивается ли их эффективность с точки зрения науки?
Мария ШУВАЛОВА,
Новгородский район
Кто должен оплачивать обслуживание внутридомового газового оборудования, а также проверку дымовых и вентиляционных каналов МКД?
Виктор УГИН,
Великий Новгород
У меня — небольшой кондитерский цех. В этом году грядет плановая проверка Роспотребнадзора. Проверять, в том числе, будут и действие некой системы ХАССП. Что это за система?
Олег КОРШУНОВ,
Боровичский район
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